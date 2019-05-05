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مؤشر دبي يربح 0.61 نقطة بالتعاملات المبكرة

الأحد 05/مايو/2019 - 11:13 ص
مؤشر دبي يربح 0.61 نقطة بالتعاملات المبكرة
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نيفين سمير
 
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحا عدد 0.61 نقطة ليصل إلى مستوى 2759.12 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 17.7 مليون سهم محققة ما قيمته 18.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 399 صفقة ل23 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 12 سهما، واستقر سهمين.

وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.48%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.45%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.33%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 2.94%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.72%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.04%، ثم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 3.75%

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