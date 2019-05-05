وزير الشباب عن نادي الإسماعيلي الجديد: "إنجاز رياضي.. وصرح عملاق"
الأحد 05/مايو/2019 - 11:17 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم تنفيذ نادي الإسماعيلي الاجتماعي الجديد بأرض النخيل، ويعد المشروع إنجاز رياضي وصرح عملاق.
وأشار "صبحي"، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن النادي يتضمن منطقة حمامات سباحة، ملعبين، منطقة ألعاب أطفال، ومبنى اجتماعي، مؤكدا أن النادي سيكون نقلة كبيرة لكل أهالي الإسماعيلية.
وتشهد محافظة الإسماعيلية افتتاح الرئيس السيسى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.
وكما سيتم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.
وأشار "صبحي"، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بوسط سيناء والإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن النادي يتضمن منطقة حمامات سباحة، ملعبين، منطقة ألعاب أطفال، ومبنى اجتماعي، مؤكدا أن النادي سيكون نقلة كبيرة لكل أهالي الإسماعيلية.
وتشهد محافظة الإسماعيلية افتتاح الرئيس السيسى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.
وكما سيتم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.
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