مادونا: "علاقتي بأبنائي انتهت منذ سنوات لهذا السبب

كشفت أيقونة الغناء الأمريكية مادونا، في مقابلة شخصية، أنها فقدت العلاقة مع أبنائها بسبب الهاتف الجوال، عندما سمحت لهم بحمله، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.





وقالت الأم لـ6 أطفال، إن علاقتها انتهت على أرض الواقع بهم بعد منحهم الهاتف الجوال في سن الـ13 عامًا، مضيفة أنها لم تستطع محاربة تأثير العالم الرقمي على عائلتها.





وتُؤرق المشكلة التي تواجهها مادونا ملايين الآباء، عندما يصبح أطفالهم مهووسين بالهواتف الجوالة، ولكن تحرص المغنية التي تبلغ من العمر 60 عامًا، على تجنب حدوث نفس الشيء مع ابنها دايفيد البالغ من العمر 13 عامًا وتمنعه من الحصول على هاتف.





وقالت أيقونة الغناء الأمريكية عن هذا القرار: “سألتزم بذلك لأطول فترة ممكنة، لأنني ارتكبت خطأ عندما أعطيت أطفالي الأكبر عمرًا هواتفهم عندما كانوا في الثالثة عشرة”، واستطردت: “لقد أنهى علاقتي معهم، وأصبح جزءًا كبيرًا جدًا من حياتهم”.





وتقول النجمة الشهيرة لمجلة “Vogue”، إن أطفالها أصبحوا غارقين في التصوير وبدأوا في مقارنة أنفسهم بأشخاص آخرين، وهو في رأيها أمر سيء للنمو والتطور.





ويُعد دايفيد – الابن الأصغر – هو ابن غير بيولوجي من مادونا، حيث تبنته مع زوجها السابق غاي ريتشي من ملاوي في عام 2006، وكان سبباً في انتقال والدته نجمة البوب إلى لشبونة حيث يتوقع أن يصبح نجما كروياً لفريق بنفيكا.