العفو الدولية: تركيا أكبر سجن في العالم للصحفيين
الأحد 05/مايو/2019 - 11:11 ص
هديل هاشم
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نشر الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية تقرير عن سجن النظام التركي المستمر للصحفيينوتقويضه لحرية التعبير في البلاد بإلصاق تهم واهية لهم تؤدي لسجنهم لفترات طويلة تمتد لاعتقالات مدى الحياة.
وذكر الموقع أن الصحفية "نازلي إليكاك"، وهي تبلغ من العمر 75 عامًا، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة "محاولة تدمير النظام الدستوري".
وقال الموقع: "ظلت نازلي في السجن منذ ثلاث سنوات تقريبًا وما زالت تشعر بالدهشة من الكيفية التي يمكن بها أخذ دفتر ملاحظات احتفظت به بأرقام هواتف الأصدقاء كدليل لدعم اتهامات "بالإرهاب".
وتقبع أيضًا بينار غايب، مراسل وكالة أنباء إتكين، في السجن والتي تحاكم بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"توجيه دعاية لمنظمة إرهابية" حيث يتم استخدام بعض منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي وعملها لصالح إتكين كدليل ضدها.
وكتب الموقع: "من المشين أن نعتقد أن صحفيين محتجزون في السجون في تركيا لمجرد قيامهم بوظائفهم. إنه لأمر مروع "معرفة أن الكثير منهم قد أدينوا في محاكمات صورية باستخدام أدلة ملفقة وتهم ملفقة.
وذكر الموقع أن الصحفية "نازلي إليكاك"، وهي تبلغ من العمر 75 عامًا، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة "محاولة تدمير النظام الدستوري".
وقال الموقع: "ظلت نازلي في السجن منذ ثلاث سنوات تقريبًا وما زالت تشعر بالدهشة من الكيفية التي يمكن بها أخذ دفتر ملاحظات احتفظت به بأرقام هواتف الأصدقاء كدليل لدعم اتهامات "بالإرهاب".
وتقبع أيضًا بينار غايب، مراسل وكالة أنباء إتكين، في السجن والتي تحاكم بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"توجيه دعاية لمنظمة إرهابية" حيث يتم استخدام بعض منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي وعملها لصالح إتكين كدليل ضدها.
وكتب الموقع: "من المشين أن نعتقد أن صحفيين محتجزون في السجون في تركيا لمجرد قيامهم بوظائفهم. إنه لأمر مروع "معرفة أن الكثير منهم قد أدينوا في محاكمات صورية باستخدام أدلة ملفقة وتهم ملفقة.
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