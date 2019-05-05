بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس وردجات الحرارة اليوم الأحد في مصر والسعودية
الأحد 05/مايو/2019 - 11:02 ص
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أعلنت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأحد في مصر، تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وخاصة في السواحل الغربية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.
وتشهد الحرارة ارتفاعا شديدا في جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفا على السواحل الشرقية نهارا لطيفا ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وفقا لما قالته الأرصاد الجوية في بيانها.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 17 35
شبين الكوم 16 34
طنطا 16 32
دمنهور 15 31
الإسكندرية 16 30
بلطيم 16 30
مطروح 17 31
السلوم 20 35
سيوة 20 41
بورسعيد 18 23
دمياط 18 24
الزقازيق 16 32
الاسماعيلية 16 32
السويس 17 33
العريش 15 25
رفح 16 25
رأس سدر 16 32
نخل 10 31
نويبع 20 30
طابا 16 28
كاترين 14 32
الطور 20 32
شرم الشيخ 23 36
الغردقة 21 33
مرسى علم 23 32
الفيوم 17 34
بنى سويف 17 34
المنيا 17 35
أسيوط 20 36
سوهاج 20 37
قنا 21 38
الأقصر 21 38
أسوان 22 39
أبوسمبل 23 37
الوادى الجديد 19 37
شلاتين 22 31
أبو رماد 22 30
حلايب 21 29
رأس حدربة 22 29
درجات الحرارة في السعودية:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 24 39
المدينة 24 40
الرياض 24 36
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