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داوود حسين يُعلن عودة عبير الجندي إلى الساحة الفنية بعد غياب فترة طويلة

الأحد 05/مايو/2019 - 11:04 ص
داوود حسين يُعلن عودة عبير الجندي إلى الساحة الفنية بعد غياب فترة طويلة
داوود حسين
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الفجر الفني
 
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أعلن الفنان داوود حسين، عن عودة الفنانة عبير الجندي إلى عالم التمثيل، خلال شهر رمضان المقبل، بعد ابتعادها لفترة طويلة عن الساحة الفنية.

وتشارك عبير الجندي في مسلسل “الديرفة”، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

 ونشر “حسين” صورة عبير الجندي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفديوهات العالمي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: “سيشهد رمضان 2019 عودة أختي الغالية الدكتوره عبير الجندي للساحة الفنية بعد فترة توقف.. متحمس جدًا لأدائها العفوي والجميل الذي تعود عليه الجمهور”.

وأضاف: “أفتخر بك أختًا وصديقة يا أم محمد.. بالتوفيق دائمًا.. في الديرفه على تلفزيون الكويت.. عودة موفقة بإذن الله منها للأعلى أيتها الراقيه فنًا وخلقًا”.

ويخوض الفنان داوود حسين، الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “موضي قطعة من ذهب”، من بطولة: ريم أرحمة، أسمهان توفيق، هبة الدري، شهد ياسين، حسين المهدي، يعقوب عبد الله، وعبد المحسن القفاص، وآخرين، وهو من تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي.

وشارك داوود حسين، في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “عبرة شارع”، من بطولة الفنانة القديرة سعاد عبد الله، وجمال الردهان، وباسمة حمادة، وحسين المهدي، ومرام البلوشي، وهبة الدري.. وآخرين، وهو من تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي.
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