كراني يحدد المناطق المتأثرة باضطرابات الطقس: أمطار تميل للغزارة

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تنبأ خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تشهد بعض مناطق المملكة، اليوم الأحد، اضطرابات في الطقس تستمرّ حتى نهاية الأسبوع مصحوبة بأمطار متوسطة تميل للغزارة.





وأضاف كراني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بعون الله.. الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على الوسط، والشمال، والشرق، إلى جانب أجزاء من الغرب، كلما اتجهنا جنوبًا، خاصة الأجزاء الشرقية، لافتًا إلى تعرض القطاع الغربي لجيب حار يبلغ مداه نهار الغد، كمؤشر لاضطرابات جوية تستمر حتى نهاية الأسبوع، مصحوبة بأمطار متوسطة تميل للغزارة.



في سياق ذي صلة، أصدرت هيئة الأرصاد والبيئة، تقريرًا شاملًا يوضح الأحوال المناخية على أنحاء المملكة خلال شهر رمضان الكريم، متوقعة هطول الأمطار على المنطقتين الغربية والجنوبية، مع تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة، وتدني الرؤية الأفقية لأقل من 5 كيلومترات.



وقالت الهيئة، إن شهر مايو يأخذ الملامح المناخية لبداية فصل الصيف، بالنسبة لمعدلات درجات الحرارة العظمى، واعتدال في درجات الحرارة الصغرى، ويتركز الهطول المطري خلال الشهر الكريم على المنطقة الغربية، خاصة المرتفعات منها والمنطقة الجنوبية.



وأفادت أن التوقعات تشير إلى احتمالية أن تكون درجات الحرارة حول المعدل على معظم مناطق المملكة، في ما عدا الأجزاء الجنوبية، حيث يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف بمعدلاتها.



وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أعدت الهيئة «إنفوجرافًا» قالت فيه: من خلال تحليل البيانات المناخية لمكة المكرمة، يتصف الطقس بأنه حار، إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل إلى الاعتدال ليلًا، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، ومدى الرؤية الأفقية، جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كيلومترات، بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.



وأضافت: تشير التوقعات المناخية لمكة المكرمة، إلى أن درجات الحرارة تسير حول معدلاتها الطبيعية، ومن المتوقع خلال شهر رمضان، هطول الأمطار بنفس المعدلات خلال هذه الفترة من لعام.



وبالنسبة للحالة المناخية السائدة للمدينة المنورة، قالت الهيئة: من خلال تحليل البيانات المناخية، يتصف الطقس بأنه حار خلال النهار يميل للاعتدال ليلًا، كما تتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، ومدى الرؤية الأفقية، جيدة تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كيلومترات، بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، كما أن درجات الحرارة من المتوقع لها أن تكون حول معدلاتها الطبيعية، مع احتمالية هطول الأمطار بأعلى من معدلاتها.

