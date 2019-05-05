مؤشر البحرين يصل لمستوى 1435.1 نقطة بالتعاملات الصباحية

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحًا عدد 0.54 نقطة ليصل إلى مستوى 1435.13 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والصناعة.





وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 369 ألف سهم، بقيمة قدرها 48 ألف دينار بحرينى.





وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة 4.13% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%.







