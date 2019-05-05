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تعرف على حقيقة زواج الفنانة العراقية شهد الياسين

الأحد 05/مايو/2019 - 10:47 ص
تعرف على حقيقة زواج الفنانة العراقية شهد الياسين
شهد الياسين
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الفجر الفني
 
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر زواج الممثلة العراقية شهد الياسين، ولكنهم لم يكشوا عن هوية زوجها.

ونشرت الممثلة البحرينية هيفاء حسين، تهنئة للعروس عبر حسابها الخاص مقلّقة: "الغالية شهد مبروووك عقد قرانج، أحلى خبر والله حبيبتي منه المال ومنج العيال، ويارب يسعدج ويهنيج ويرزقج الذرية الصالحة".

وأيضاً هنأتها الممثلة سوسن هارون بقولها: "الف الف مبروك ياعمري الله يتمم عليج يارب".

وشكرت شهد الياسين كل من هنأها في هذه المناسبة عبر مقطع فيديو نشرته في حسابها الخاص، حيث أعلنت أنها ستقيم حفل زفاف بعد شهر رمضان المبارك.
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