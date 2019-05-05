تعرف حجم حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر.. اليوم

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (25) سفينة وتم تداول 48 الف طن فوسفات و(399) شاحنة بضائع و(235) سيارة حيث شملت حركة الواردات(217) شاحنة و(223) سيارة فيما شملت حركة الصادرات 48 الف طن فوسفات و(182) شاحنة بضائع و(12) سيارة .





حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية، Arosa بينما استقبل الميناء بالامس اربع سفن وهى القاهرة، الحرية، امانة، النوى اكسبريس .





كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين سينا وبرنسيسة وتغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين برنسيسة وسينا بينما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة Egyptian Dignety وتغادر ميناء بورتوفيق العبارة الرياض .



