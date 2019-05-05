يوفنتوس يرصد 6 صفقات من العيار الثقيل

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي في رصد قائمة الأسماء المطلوبة داخل السيدة العجوز قبل فتح سوق الانتقالات الصيفي عقب نهاية الموسم الجاري.





ذكرت صحيفة آس الإسبانية وفقاً لصحيفة التوتو سبورت الإيطالية، أن يوفنتوس رصد التعاقد مع 6 أسماء في الصيف المقبل لتعزيز الصفوف.









واشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس وضع كلاً من رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان وندومبيلي لاعب وسط ليون بجانب إيسكو وبوجبا وخاميس رودريغيز وماتياس دي ليخت على قائمة التعاقدات الصيفية.









وسيواجه اليوفي منافسة قوية مع برشلونة في صفقة دي ليخت مدافع أياكس والذي يبدو في طريقه للنادي الكتالوني، كما سيحاول اليوفي إقناع الريال بالتعاقد مع خاميس وإيسكو.









وصول زيدان لريال مدريد في الفترة الماضية، فتح باب الشكوك حول رحيل خاميس عن الفريق بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونيخ الألماني.