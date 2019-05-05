فنادق الماريوت تستقبل ضيوفها بأجواء الخيمة الرمضانية

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تتزين فنادق ماريوت الرياض هذا العام في سماء العاصمة الرياض في شهر رمضان، بتقديم إفطار متميز في مطاعم فنادقها هذا العام؛ حيث يمكن لضيوفها الاستمتاع بالأصناف العربية والعالمية، المتنوعة والتي أعدت خصيصًا بأيدي طهاة ذوي خبرة واسعة في تحضير المأكولات الرمضانية التي تتميز بالأطباق النجدية الأصيلة والأطباق الشرقية والعالمية في أجواء رمضانية فريدة.



بدأت التحضيرات مبكرًا في فندق ماريوت الرياض بحي الوزارات لاستقبال الشهر الكريم؛ حيث قدم فريق الفندق تصميمًا مميزًا يحاكي تصميم الدرعية التاريخية في مطعم الموزاييك، في خطوة تهدف لتقديم تجربة استثنائية لزوارها.



وقالت مجموعة فنادق ماريوت، إن فريق طهاة مطعم موزاييك مستعد لتقديم العديد من الأطباق والمأكولات المختلفة بمواصفات وجودة فنادق الماريوت مع المحافظة على الطابع النجدي الأصيل، مشيرة إلى حرصها على تقديم أشهى أطباق الطهو المحضرة أمام الضيوف التى اشتهر بها فندق ماريوت الرياض في أجواء دافئة مفعمة بروح الشهر الفضيل.



كما يمكن للزوار الحصول على تجربة رمضانية فريدة لكل الزوار من العائلات وقطاع الأعمال في فندق كورت يارد الحي الدبلوماسي؛ حيث يقدم مطعم «أوليا» قائمة غنية من القاوئم العربية والعالمية إرضاء لكل الأذواق معدة على أيدي فريق من أمهر خبراء الطهو، كما يمكن الاستمتاع بمحطة الشواء الخارجية بالتراس الخارجي للمطعم لتنغمسوا بعالم مليء بالمذاقات الشهية والمتنوعة.



وعززت فنادق ماريوت بالرياض هذا العام وجودها في العاصمة والمملكة العربية السعودية بافتتاح أحدث فنادق المجموعة وهما فندقا ماريوت الرياض وماريوت للشقق الفندقية بالحي الدبلوماسي، في تصميم استُوحِي من وادي حنيفة «لتشعر وكأنك في قلب واحة خضراء في قلب الرياض».



وبحسب بيان المجموعة، فإنه على الراغبين في مكان متميز لقضاء أمسية رمضانية خلابة، أن يقصدوا مطعم جوجي داخل ماريوت الرياض حي السفارات «فهو الخيار الأمثل لك وللعائلة والأصدقاء، فإن دفء المكان وبساطة التصميم باللمسة الشرقية تترك انطباعات لا تنسى، ناهيك عن أشهى الأطباق السعودية والشرقية والغربية المقدمة على مائدة الإفطار، بالإضافة إلى قسم الحلويات الشرقية والغربية والمشروبات الرمضانية الشهيرة، كما يمكن لضيوفنا الاستمتاع بالجلسات الخارجية بتراس المطعم وبمحطات الطهو المباشر المتنوعة في الهواء».



وأشارت إلى أنه في ما يخص قطاع الأعمال «فيسعدنا أن نستقبل ضيوفكم في قاعة الوادي التي تستوعب مجموعاتكم إلى 250 شخصًا مع تقديم ألذ وأشهى القوائم المتنوعة».



وكشف معين سرحان، المدير العام لفنادق ماريوت بالرياض، عن «تطلع مجموعة فنادق ماريوت التي تملك سحرها وجمالها الخاص من خلال تنوع الثقافة التاريخية في العاصمة الرياض إلى تقديم قيمة إضافية في قطاع الفندقة، من خلال مزيج من الخدمات التي تتناسب مع دمج العمل والترفية، عبر فنادقنا المصممة لمختلف شرائح المسافرين والزوار، الذين يرغبون في تجربة خدمات حائزة على عدة جوائز وخدمات متميزة ويسعون للضيافة العربية الفريدة».



وأعرب عن تطلع المجموعة إلى «الاستفادة من تعزيز السعودية لحضورها كوجهة للأعمال خصوصا في ظل رؤية 2030، خاصة أن العاصمة الرياض هي مدينة صاخبة بالإعمال ومراكز التسوق والمراكز الثقافية والترفيهية مع الإحداث والمهرجانات التي تُجرى على مدار العام، وهو ما دفع فنادق ماريوت بالرياض إلى إعداد فريق من المتخصصين بتنظيم المؤتمرات والمناسبات ولديهم الخبرة المناسبة لضمان سير الحدث بسلاسة عالية ونجاح باهر».



