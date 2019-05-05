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تقرير: ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة يشكلان أكبر مخاوف الشباب العربي

الأحد 05/مايو/2019 - 10:52 ص
تقرير: ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة يشكلان أكبر مخاوف الشباب العربي
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هديل هاشم
 
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كشفت الدراسة الاستقصائية التي أجرتها وكالة العلاقات العامة أصداء بي سي دبليو للعام 2019 عن أن الضغوط الاقتصادية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة تشكل حاليا أكبر مخاوف واهتمامات الشباب العربي.

ومن بين 3300 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما شملهم الاستطلاع في جميع أنحاء المنطقة، أشار 56% من المشاركين إلى ارتفاع تكاليف المعيشة باعتبارها أكبر مصدر قلق لهم، بينما قال 45% إن البطالة هي أخطر عقبة تواجههم، فيما قال نحو ثلث المستطلعة آراؤهم (31%) إن النمو الاقتصادي البطيء هو حاليا الشاغل الرئيسي.

ويشعر ثلاثة أرباع الشباب الذين شملهم الاستطلاع في شمال أفريقيا أن حكوماتهم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة الوضع الاقتصادي مقارنة بـ 39% فقط في دول مجلس التعاون الخليجي.

واتفق غالبية المشاركين بالاستطلاع على أن حكوماتهم تتحمل مسؤولية توفير السلامة والتعليم والرعاية الصحية ودعم الطاقة والوظائف والإسكان لجميع المواطنين.
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