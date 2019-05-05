ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

6 دول عربية تعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

الأحد 05/مايو/2019 - 09:45 ص
6 دول عربية تعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلنت 6 دول عربية أن يوم غد الاثنين 6 مايو، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 الهجري.


وقالت لجنة تحري الهلال في قطر إن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين هو غرة رمضان بعد تعذر رؤية الهلال، مساء أمس السبت.

 

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن الأحد هو المتمم لشعبان، والاثنين هو بداية رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال.

 

وتعذرت كذلك رؤية الهلال في اليمن، وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد في حكومة الرئيس هادي عبد ربه إن الأحد هو المكمل لشعبان، والاثنين هو أول أيام رمضان.

 

وفي بغداد، أعلن ديوان الوقف السني أن الاثنين هو بداية رمضان إثر تعذر رؤية الهلال.

 

وفي بيروت، قال مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، إنه لم تثبت رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الأحد هو المكمل لشعبان، والاثنين هو أول أيام رمضان.

 

وفي طرابلس (ليبيا)، أعلنت دار الإفتاء أن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن الاثنين هو غرة رمضان.

 

أما في الرياض، فقد أعلنت المحكمة العليا في السعودية أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال رمضان، مساء أمس، وأنها ستعقد جلسة مساء الأحد، لإصدار قرار بما يثبت لديها.

 

وفي أبوظبي أيضا، لم تثبت رؤية الهلال وعليه تجتمع لجنة تحري رؤية الهلال مجددا، مساء اليوم الأحد، حيث تزودها المحاكم الشرعية بما يثبت لديها بشأن رؤية هلال رمضان.

 

وفي المنامة، قال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، إن هيئة الرؤية الشرعية انعقدت مساء السبت، وقررت استمرار انعقادها مساء الأحد، لتحري هلال رمضان.

 

وتتحري هلال رمضان مساء الأحد أيضا كل من مصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، فالسبت في تلك الدول هو الـ28 من شعبان.

 

Advertisements
المزيد عن: شهر رمصان رؤية هلال رمضان اول رمضان الاثنين الإثنين غرة رمضان 6 دول عربية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
تشيلسي
-
x
15:00
-
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:15
-
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم