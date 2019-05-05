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تعرف على قنوات عرض مسلسل "ولد الغلابة" في رمضان 2019

الأحد 05/مايو/2019 - 09:25 ص
تعرف على قنوات عرض مسلسل ولد الغلابة في رمضان 2019
ولد الغلابة
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الفجر الفني
 
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يعرض مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، في شهر رمضان الكريم، وزادت الشركة المنتجة له من تشويق الجمهور لمتابعته من خلال البروموهات الترويجية التي تضمنت مشاهد إثارة وعنف وأحداث مثيرة.

وسيعرض مسلسل "ولد الغلابة" خلال شهر رمضان عبر عدد من القنوات، وهم "MBC مصر"، و"السومرية"، و"فلسطين"، وSBC، وNBN.

يجسد أحمد السقا خلال العمل شخصية "عيسى" وهو معلم بسيط بمدرسة فتيات بريف مصر، ويدخل في صراعات كثيرة تحوله من شخص عادي إلى منتقم يبحث عن حقه بعدما يتعرض للظلم، والمسلسل سيعرض عبر شاشة قناة MBC مصر، في شهر رمضان.

مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ومي عمر، ومحمد ممدوح، وإدوارد، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.
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