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الطالب السعودي يحكي تفاصيل الاعتداء عليه بأمريكا

الأحد 05/مايو/2019 - 09:31 ص
الطالب السعودي يحكي تفاصيل الاعتداء عليه بأمريكا
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أية حمروشي
 
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حكي الطالب السعودي رامي آل رمضان عن تفاصيل إصابته بإطلاق نار في جامعته الأميركية بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة، قائلا اقتحم شخص الفصل الدراسي فجأة وبدأ في إطلاق النار بطريقة عشوائية.

وأكد في مداخلة مع برنامج "تفاعلكم" المذاع على شاشة "العربية" أن الشخص المعتدي دخل بكل هدوء ثم أخرج سلاحه وبدأ في إطلاق النار بطريقة عشوائية، ما أدى إلى تدافع الطلاب، لافتا إلى أن هناك "دوافع انتقامية" للمعتدي.

ولفت رامي إلى أن المعتدي أطلق النيران في البداية بشكل مستقيم، ثم بدأ يطلق النار يمينا ويسارا، وأضاف "أطلق علي3 رصاصات ولكني، لم أتوقف أمامه، وخرجت من القاعة وكانت الإصابات سطحية".

من جهتها أكدت السفارة السعودية في واشنطن مباشرتها حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا وإصابة المواطن رامي بن رياض آل رمضان، فور علمها بوقوع الحادث.

كما أشارت السفارة عبر بيان الخميس إلى أنها تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعلاجه، وأضافت: "سوف تستمر السفارة في متابعة حالة المواطن المصاب وتقديم كافة المساعدات اللازمة، والتواصل مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي من قبل السلطات المحلية".

وأوضحت السفارة حرصها الدائم على سلامة المواطنين في الولايات المتحدة وتقديم كافة المساعدات لهم على مدار اليوم من خلال السفارة وقنصلياتها أو بالاتصال على أرقام الطوارئ.

https:vid.alarabiya.net20190502takdvgf5retakdvgf5re___takdvgf5re_video.webm
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