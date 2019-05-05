فوز فيلم "استبيان" بجائزة مسابقة الصقر للفيلم العربي

توج فيلم "استبيان" للمخرجة الأردنية هند عنبتاوي بجائزة مسابقة الصقر للفيلم العربي والأجنبي في مهرجان العين السينمائي.







ومنحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للفيلم الوثائقي "تقاطع الصداقة" للمخرج السوري وليد طلال المدني.



