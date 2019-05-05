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فوز فيلم "استبيان" بجائزة مسابقة الصقر للفيلم العربي

الأحد 05/مايو/2019 - 09:19 ص
فوز فيلم استبيان بجائزة مسابقة الصقر للفيلم العربي
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الفجر الفني
 
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 توج فيلم "استبيان" للمخرجة الأردنية هند عنبتاوي بجائزة مسابقة الصقر للفيلم العربي والأجنبي في مهرجان العين السينمائي.


ومنحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للفيلم الوثائقي "تقاطع الصداقة" للمخرج السوري وليد طلال المدني.


والمسابقة البالغ قيمتها 30 ألف درهم (نحو 8200 دولار) خصصت للمخرجين العرب والأجانب المقيمين في دولة الإمارات.
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