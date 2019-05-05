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كريستيانو رونالدو "مدرب جديد"

الأحد 05/مايو/2019 - 09:19 ص
كريستيانو رونالدو مدرب جديد
رونالدو
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الفجر الرياضي
 
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أكد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أنه لا ينوي الاعتزال أو اللعب صفوف نادي برشلونة الإسباني.

 

 

وأكد كريستيانو رونالدو لمجلة "آيكون"، أن عدم رغبته في اللعب والاعتزال بصفوف برشلونة يرجع للتنافس مع ريال مدريد والطريقة التي كان جمهور البرسا يعامله بها.

 

 

وقال كريستيانو رونالدو: "من الطبيعي ألا يحبني جمهور برشلونة حيث كنت ألعب في فريق منافس.. أنا سعيد في يوفنتوس فعندما انضمامي للنادي الإيطالي قال كثيرون إن أسطورة رونالدو انتهت، إلا أني أثبت العكس وإنجازاتي تتكلم عني إذ فزت خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، ونفس الرقم حققته أيضا مع دوري الأبطال".

 

 

وردا على سؤال حول إمكانية عمله كمدرب بعد اعتزاله، أوضح رونالدو: "لا أستبعد ذلك الأمر".

 

 

 

 

 

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