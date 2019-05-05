نتنياهو يترأس جلسة خاصة لبحث التصعيد مع غزة
يترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو اليوم الأحد جلسة خاصة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية لبحث التصعيد
الأمني مع قطاع غزة
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن نتنياهو
أجرى مشاورات مطولة بهذا الخصوص مع رؤساء الدوائر الأمنية في مقر وزارة الدفاع بتل
أبيب.
وتواصل إسرائيل اليوم إغلاق المعابر الحدودية
مع قطاع غزة، ومن ثم علقت نقل كافة البضائع باستثناء الوقود.
كما واصلت فرض قيود على حركة الطيران المدني
في المناطق القريبة من المنطقة الحدودية بين القطاع وإسرائيل.
وكانت إسرائيل قررت أمس إغلاق معابر قطاع
غزة حتى إشعار آخر على خلفية حالة التوتر الراهنة مع الفصائل الفلسطينية.
وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أمس أن السلطات
الإسرائيلية قررت إغلاق ساحل البحر قبالة قطاع غزة بشكل كامل أمام الصيادين حتى إشعار
آخر.
وفي غضون ذلك، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين
بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ الجمعة الماضية إلى 10 أشخاص بينهم طفلة رضيعة
ووالدتها.
كما لقي إسرائيلي حتفه من جراء سقوط صاروخ على منزله في اشكلون جنوب إسرائيل.
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