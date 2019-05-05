تعليق كلوب على إصابة محمد صلاح

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي لى إصابة محمد صلاح قائلا " "لا أعرف شيء الآن، سنرى ما سيحدث".





وفاز ليفربول بثلاثية مقابل هدفين شهدت تسجيل صلاح هدف، قبل أن يخرج مصابًا في الدقيقة 74 وهو يبكي من خلال نقاله.





وأكد كلوب خلال تصريح نشرته شبكة "BBC" البريطانية؛ قائلا "لقد اصطدم بحارس المرمى في رأسه، وكان آنذاك على أرض الملعب، وعلى الطبيب اتخاذ القرار، أن يستمر على أرض الملعب أم يخرج".





وقال "كان قرار الطبيب هو أن يخرج من الملعب، ونحن نقبل ذلك بالطبع، لقد شاهد ما تبقى من المباراة في غرفة خلع الملابس، وكان جيدًا".