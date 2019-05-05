اليوم.. السيسي يفتتح عددًا من المشروعات الضخمة بالإسماعيلية أبرزها أنفاق قناة السويس

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات الضخمة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أبرزها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة.

الافتتاحات الجديدة، حسب تصريحات صحفية سابقة للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بمثابة تدشين عملية تنمية شبة جزيرة سيناء.





المتحدث قال إن مشروعات الأنفاق التي تم تنفيذها أسفل القناة تعتبر المنظومة الأضخم من نوعها فى تاريخ مصر بل وعلى مستوى العالم، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التى تم تنفيذها خلالها.





وأوضح أن تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، جاء نتيجة قرار ذا رؤية استراتيجية ودراسات علمية دقيقة، وتمت بسواعد وخبرة مصرية.



