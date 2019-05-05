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الفحص الدوري للسيارات يعلن مواعيد العمل

الأحد 05/مايو/2019 - 09:14 ص
الفحص الدوري للسيارات يعلن مواعيد العمل
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أية حمروشي
 
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كشفت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات اليوم، عن أوقات العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات في جميع مناطق المملكة والمنتشرة في 29 مدينة ومحافظة خلال شهر رمضان للعام الحالي 1440هـ.

وبينت الإدارة العامة، أن فترة عمل محطتي الفحص الأولى في الرياض الواقعة على طريق الدمّام، والثانية الواقعة على طريق ديراب، ومحطات جدة الثانية الواقعة بجنوب جدة، والدمام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وأبها، والطائف، والأحساء، تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وسيكون عمل تلك المحطات خلال الفترة المسائية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر والنصف ليلًا.

أما فترة عمل محطة الفحص الأولى بجدة الواقعة بحي النزهة، فتبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

أما بقية محطات الفحص في حائل، والرس، والخرج، والمجمعة، والخرمة، وتبوك، والجوف، وجازان، وبيشة، والباحة، ونجران، ومحايل عسير، وحفر الباطن، وينبع، وعرعر، والخفجي، والقريات، ووادي الدواسر، فستكون فترة عملها تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وبينت الإدارة العامّة للفحص الفني الدوري للسيارات، أن جميع محطات الفحص ستفتح أبوابها لاستقبال المراجعين حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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