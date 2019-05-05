بالفيديو.. هدف محمد صلاح في شباك نيوكاسل يونايتد

أحرز "محمد صلاح" مهاجم نادي ليفربول الهدف الثاني لصالح فريقه في مرمى نيوكاسل ضمن الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي، بملعب "سانت جيمس بارك".





وجاء الهدف في الدقيقة 29، بعد عرضية رائعة من زميله "ترينت ألكسندر أرنولد" من الجبهة اليمنى، ليستغلها "محمد صلاح" بتسديدة من لمسة واحدة تسكن شباك نيوكاسل.





ليرتفع رصيد الفرعون المصري من الأهداف في الموسم الحالي بالبطولة إلى الهدف رقم 22، وبفارق هدفين عن زميله "ساديو ماني" وصيف ترتيب الهدافين.