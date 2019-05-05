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"سرمد" يحصد جائزة الفيلم القصير بمهرجان العين السينمائي في الإمارات

الأحد 05/مايو/2019 - 08:59 ص
سرمد يحصد جائزة الفيلم القصير بمهرجان العين السينمائي في الإمارات
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الفجر الفني
 
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حصد الفيلم القصير "سرمد" للمخرج عبد الله الحمير، جائزة مهرجان العين السينمائي الإماراتي وقيمتها 40 ألف درهم. 

مهرجان العين السينمائي حدث سنوي غير ربحي يجمع صناع السينما المحترفين والمواهب الواعدة والطلبة والجمهور من داخل دولة الإمارات للتعرف على أحدث إبداعات الفن السابع، ويكون منصة لعرض الأفلام الإماراتية وفرصة لتبادل المعارف ومشاركة الرؤى وتنمية المعرفة السينمائية والاحتفاء بالصناعة المحلية.

تدور أحداث فيلم سرمد حول عمران، الذي استفاق في مستشفى لا يتذكر سبب وجوده بها، يجد سيارة مسجلة باسمه وفي داخلها خارطة وتوجيهات تقوده إلى مكان اسمه بيت عمران. عند وصوله، يعثر على شريط فيديو يفسر جميع الأسرار.
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