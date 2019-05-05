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صحيفة تكشف سبب استقالة وزير الدفاع البريطاني

الأحد 05/مايو/2019 - 09:00 ص
صحيفة تكشف سبب استقالة وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني
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وكالات
 
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بعد استقالة وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، من منصبه بعد طلب رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي بسبب فقدانها الثقة فيه، على خلفية التحقيق في تسريب معلومات رسمية.

 

وكشفت صحيفة "صاندي تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر خاصة أن استقالة وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، كانت بسبب تصريحاته حول مرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بالإضافة إلى رغبة الوزير بإرسال قوات بريطانية عسكرية للمشاركة بعمليات خارجية.

 

وأشارت الصحيفة أن عملية الاستقالة حدثت بعد أن قام وزير الدفاع البريطاني بمحادثات داخلية مع زملائه بشأن مرض تيريزا ماي وعلى أنها غير قادرة على أداء وجباتها الوظيفية كرئيسة وزراء بريطانيا.

 

وبعد علم تيريزا ماي بالمعلومات التي يتم نشرها عبر وزير الدفاع طالبته بالاستقالة فورا من منصبه، وبحسب الصحيفة فإن تصريحات وزير الدفاع جاءت بعد رفض ماي طلب ويليامسون بإرسال سفن حربية بريطانية إلى المياه الإقليمية الصينية في بحر الصين الجنوبي وبالإضافة إلى ذلك سعى ويليامسون إرسال قوات بريطانية إلى خمس دول أفريقية على الأقل، بما في ذلك زيمبابوي ونيجيريا وكينيا ومصر.

 

وحصل غافن ويليامسون على منصب وزير الدفاع في عام 2017 ، وكان هذا التعيين مفاجأة للكثيرين بحيث لم يشغل من قبل أي مناصب وزارية حتى على مستوى منخفض.

 

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