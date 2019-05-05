طلاب التربية الخاصة بـ"نوعية المنصورة" ينظمون حفلا لتقديم مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة



الحفل ينظمه تيم "احلم" من طلاب كلية التربية شعبة التربية الخاصة إعداد معلم ذوي الاحتياجات الخاصة.



ويقام الحفل تحت رعاية الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتورة اسماء عبد المنعم مصطفي عميد كليه التربية واشراف الدكتور محمود مندوه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور فوقية محمد راضي رئيس قسم الصحة النفسية.



وتحت إشراف الدكتورة سارة زيدان مدرس مساعد بقسم الصحة النفسية وهالة شرارة معيد بذات القسم تحت عنوان "من حقي تعرفني 2".





يذكر أن هذا الحفل هو التاني للتيم بعد النجاح المبهر للحفل الاول عام 2017 حيث انه كان الاول والفريد من نوعه.



ويهدف الحفل إلى جذب اهتمام المجتمع للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واظهار جوانب القوه لديهم وبث الطاقة الايجابية في جميع الحاضرين والاهتمام بفئة الموهوبين باعتبارها احد الفئات بالمجتمع التي تحتاج رعاية ومزيد من الاهتمام.



وتتضمن فقرات الحفل موهبه الجمباز تمثلها الطفله ريتاج فكري محققه مركز اول في بطوله الجمهوريه وموهبه الغناء تمثلها سهير عصام الحاصله علي المركز الاول كورال جامعه كما تمثل الفنانه التشكيليه المبدعه منه حلمي موهبه الرسم كما تقدم فرقة الشمس أحد عروضها المميزة لعرض مواهب ذوي الاحتياجات الخاصه التابع للبيت الفني للمسرح ادارة الفنانة وفاء الحكيم.



كما يشارك فيه المبتهل احمد ثابت يمثل موهبه الانشاد كما يشارك فيه سفير السعاده اسلام مدبولي كما يقوم طلاب كليه التربية بعرض فقرة خاصة بلغة الاشارة.



كما يشارك في تقديم الحفل الاعلامية هبة اسعد انطلاقا من فكرة دمج الاشخاص متحدي الاعاقة في المجتمع.

يشارك بالحفل العديد من الشخصيات العامة التي رجبت بالحدث مثل الفنان اسلام ابراهيم نجم SNL بالعربي والفنان حمدي الوزير والنائبه فايقه فهيم والنائب سيد حجازي.



كما سيتم عرض كلمات فيديو للعديد من الشخصيات لدعم الحدث كالنائبه جهاد ابراهيم واسراء احمد ام روح حلوه ورانيا الوصيفي وكابتن مسعد عوض حارس مرمي النادي الاهلي السابق ونادي حرس الحدود الحالي وكابتن احمد الشيخ لاعب نادي حرس الحدود وكابتن خالد سامي لاعب نادي حرس الحدود.

تشهد كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، اليوم، حفلا لتقديم مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرج الدكتور سيد خيرالله.