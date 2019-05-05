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رمضان صبحي يعلق على إصابة محمد صلاح

الأحد 05/مايو/2019 - 08:11 ص
رمضان صبحي يعلق على إصابة محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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علق رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 37 من البريميرليج.

 

وحقق ليفربول فوزا صعبا على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 94 نقطة.

 

وكتب رمضان عبر حسابه على تويتر " ألف سلامة يا صلاح ".

 

وتعرض صلاح لإصابة قوية في الرأس ليغادر ملعب المباراة في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

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المزيد عن: محمد صلاح كورة رياضة رمضان صبحبي اصابة صلاح
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