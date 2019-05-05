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نجم الأهلي السابق: "الروح" سلاح الزمالك أمام النجم الساحلي

الأحد 05/مايو/2019 - 07:52 ص
نجم الأهلي السابق: الروح سلاح الزمالك أمام النجم الساحلي
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الفجر الرياضي
 
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أكد أحمد بلال، مُقدم برنامج ملعب أفريقيا، على صعوبة مواجهة الزمالك أمام النجم الساحلي التونسي، المقرر اقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في إياب نصف كأس الكونفيدرالية.

 

وأضاف "بلال" خلال برنامج ملعب أفريقيا المُذاع عبر قناة الفضائية المصرية، بأن فريق النجم الساحلي قوي خاصة وسط جماهيره؛ مشيرًا إلى أن حظوظ الزمالك موجودة بقوة في الوصول للنهائي.

 

وتابع "بلال"، بأن "الروح" هي سلاح الزمالك غدًا؛ لعبور مباراة النجم الساحلي الصعبة.

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