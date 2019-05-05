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اليوم .. استكمال مرافعة الدفاع عن المعزول وأعوانه بـ "اقتحام الحدود الشرقية"

الأحد 05/مايو/2019 - 07:54 ص
اليوم .. استكمال مرافعة الدفاع عن المعزول وأعوانه بـ اقتحام الحدود الشرقية
محاكمة
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مروة هيكل
 
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تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 11 إرهاب ، سماع مرافعة الدفاع خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي واخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على راسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما اخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية " ابان ثورة 25 يناير .

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي  ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان  ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"   وقررت إعادة محاكمتهم. 

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