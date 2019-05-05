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اليوم.. الحكم على 66 متهما بـ"فض اعتصام النهضة"

الأحد 05/مايو/2019 - 07:48 ص
اليوم.. الحكم على 66 متهما بـفض اعتصام النهضة
محاكمة
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مروة هيكل
 
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تصدر اليوم الاحد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الحكم في  إعادة إجراءات محاكمة 66 متهم بدلا من 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

يصدر الحكمبرئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
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