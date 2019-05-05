اليوم.. الحكم على 66 متهما بـ"فض اعتصام النهضة"





تصدر اليوم الاحد محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 66 متهم بدلا من 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".





يصدر الحكمبرئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.



