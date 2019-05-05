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اليوم.. استكمال مرافعة النيابة في محاكمة 213 متهما بـ"أنصار بيت المقدس"

الأحد 05/مايو/2019 - 07:46 ص
اليوم.. استكمال مرافعة النيابة في محاكمة 213 متهما بـأنصار بيت المقدس
محاكمة
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مـروة هيـكل
 
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تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهره المنعقده بمجمع المحاكم بطره ، الاستماع الي مرافعة النيابه العامه في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس" وذلك لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزيرالداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة 

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد

وكانت النيابة العامةاسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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