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نانسي عجرم تقلد هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد (فيديو)

الأحد 05/مايو/2019 - 07:58 ص
نانسي عجرم تقلد هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد (فيديو)
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أطلّت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، في برنامج إحدى القنوات الفضائية اللبنانية، حيث قامت بأداء أغنية للفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، وتقليد أدائها.

وخلال الحلقة، اختارت نانسي أغنية هيفاء "قالولي عنه كلام" وقامت بتقليد أدائها، وعقب انتهائها من الغناء وجهت التحية لهيفاء وقالت لها: "أحبك هيفا".

من جانبها علقت هيفاء على المقطع الغنائي وأعربت عن سعادتها بما قدمته نانسي، وذلك عبر "تويتر"، قائلة: "طيبة محبوبة ولا زالت تتذكر أول أغنية لي في مسيرتي.. وأنا أحبها أيضا".



نانسي عجرم تقلد هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد (فيديو)
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