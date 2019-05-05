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يلا لايف ahli now مشاهدة مباراة الأهلي اليوم رابط الأهلي والنجوم بث مباشر منقولة عبر on sport

الأحد 05/مايو/2019 - 07:35 ص
يلا لايف ahli now مشاهدة مباراة الأهلي اليوم رابط الأهلي والنجوم بث مباشر منقولة عبر on sport
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الفجر الرياضي
 
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يلا لايف ahli now مشاهدة مباراة الأهلي اليوم رابط الأهلي والنجوم بث مباشر منقولة عبر on sport


يدخل النادي الأهلي تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، اختباراً ليس سهلاً، عندما يلتقي المارد الأحمر بفريق النجوم في مباراة صراع القمة والقاع ببطولة الدوري العام .

يلا لايف ahli now مشاهدة مباراة الأهلي اليوم رابط الأهلي والنجوم بث مباشر منقولة عبر on sport


النادي الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول المسابقة خلف بيراميدز المتصدر، برصيد 64 نقطة وذلك بفارق الأهداف فقط، وخاض الفريق الأحمر 28 مباراة بالدوري العام، فاز في 20 مباراة، وتعادل في اربعة وخسر مثلهم .

 

فيما يدخل فريق النجوم اللقاء في المركز الأخير بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة، حيث خاض النجوم 30 مباراة بالبطولة فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر في 15 لقاء آخر ليصبح أكثر الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري المظاليم.

 يلا لايف ahli now مشاهدة مباراة الأهلي اليوم رابط الأهلي والنجوم بث مباشر منقولة عبر on sport


ويخشى المارد الأحمر مفاجآت الفرق الصغيرة خاصة وأن النجوم كان أول فريق يلحق هزيمة بنادي الزمالك في الموسم الجاري، بعد أن فاز النجوم على أبناء القلعة البيضاء في مباراة الدور الأول بهدف نظيف.

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