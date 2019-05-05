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كشف أسرار "الهيبة".. "جبل" يخسر الزعامة و"شاهين" بغيبوبة!

الأحد 05/مايو/2019 - 07:27 ص
كشف أسرار الهيبة.. جبل يخسر الزعامة وشاهين بغيبوبة!
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ينتظر جمهور مسلسل "الهيبة" جزءه الثالث في شهر رمضان الحالي، بعنوان "الحصاد" والذي يحمل الكثير من الأحداث المشوّقة والمتغيرات الدرامية، قياساً على الجزءين الأول والثاني.

من حيث الجغرافيا الدرامية، ينتقل مركز الأحداث من قرية "الهيبة" إلى المدينة، حيث يُحاصر "جبل" (تيم حسن) في إحدى بؤرها، لا سيما أنه اضطر للإقامة بعيداً من ضيعته وعرينه، من أجل متابعة علاج شقيقه "صخر" (أويس مخللاتي) من العمى، وأيضاً علاج ابن عمّه "شاهين" (عبدو شاهين) الراقد في غيبوبة إثر تلقيه طلقاً نارياً في منزل "شيخ الجبل"، في الجزء الأول من العمل، علماً أن بقاءه على قيد الحياة، يظل سراً يخبّئه "جبل" عن باقي أفراد الأسرة. وهذا الأمر هو الكذبة التي يقول عنها "جبل" في الإعلان الترويجي للعمل، إنه لن يعود الى "الهيبة" إلّا بعد أن يجد لها حلاً. 

وتشارك الفنانة سيرين عبد النور في بطولة "الحصاد"، عبر شخصية الصحافية "نور"، التي تعتمد في حياتها وعملها على أحد كبار المسؤولين، ما يُدخل الأخير في صراع حاد مع "جبل"، من أجل الفوز بها. وتبدأ علاقة "نور" بـ"جبل" عندما يسكن في شقة مقابلة لشقتها، لا سيما أنها كانت تسعى لتسجيل سبق صحافي من خلاله، فتقع في غرامه.

وللمرة الأولى يخرج "غازي" والد "شاهين" من السجن، متّجهاً إلى "الهيبة" من أجل الثأر لمقتل ولده، إذ يظنه ميتاً، وللحصول على الزعامة أخيراً.

الجزء الثالث من "الهيبة" هو سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة "الصبّاح أخوان"، وسيضم ممثلين جدداً يشاركون فيه للمرة الأولى، على رأسهم جوزف بو نصار، وعباس جعفر بدور ممرض، والمغنية دانا الحلبي التي تحلّ ضيفةً على عدد من الحلقات بدور عشيقة "شاهين" الذي يصل أخيراً الى مبتغاه مع ابنة عمّه "منى" (روزينا اللاذقاني).

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