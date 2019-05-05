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موعد مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي التونسي في الكونفدرالية منقولة عبر (beIN Sports Live)

الأحد 05/مايو/2019 - 06:55 ص
موعد مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي التونسي في الكونفدرالية منقولة عبر (beIN Sports Live)
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أحمد عصام
 
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يلتقي فريق الزمالك المصري، مع منافسه فريق النجم الساحلي التونسي اليوم الأحد 5 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاوليمبي بسوسة، ضمن منافسات دور النصف نهائي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.


ويرغب أبناء القلعة البيضاء بقيادة مدربهم السويسري كريستيان جروس في حصد اللقب الأفريقي هذا الموسم، وذلك بعد غياب 17 عام من اخر لقب حصل عليه فريق الزمالك.


بينما يريد النجم الساحلي التونسي في الإطاحة بالفريق المصري من البطولة، مثلما أطاح به في المواسم الماضية أيضا، خاصة وأن مباراة الإياب ستكون على ملعب شوية ووسط جماهيره.


ويأتي التشكيل المتوقع لفريق الزمالك :-

حراسة المرمى : جنش.

خط الدفاع : حمدي النقاز - محمود علاء - الونش - عبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - كهربا.

خط الهجوم : عمر السعيد.


وستقام المباراة بين فريق الزمالك، وفريق النجم الساحلي التونسي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.


كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الزمالك، ضد فريق النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية عبر موقع الفجر الرياضي.

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