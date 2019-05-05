نوال الكويتية تستجم على شاطيء البحر مع زوجها (صور)
الأحد 05/مايو/2019 - 06:43 ص
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نشر الملحن مشعل العروج مجموعة صور جمعته بزوجته الفنانة نوال الكويتية، خلال استجمامهما على شاطيء البحر.
نوال ظهرت في الصور، التي نشرها زوجها، على خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام"، بإطلالة بسيطة، ودون ان تضع أية مساحيق تجميلية على وجهها.
جمهور الفنانة الكويتية عبروا عن إعجابهم الشديد بصور نوال مع زوجها على شاطئ البحر، وأثنوا على إطلالتها البسيطة، وتمنوا لهما أجازة سعيدة.
وكانت الفنانة الكويتية نوال قد أعلنت مؤخرا عن توقيعها عقد مع إحدى شركات العطور العربية، استعداداً لإطلاق عطر يحمل اسمها.
نوال نشرت صوراً من احتفالية توقيعها عقد عطرها مع "دار الطيب"، وفيها ظهرت متألقة بفستان أسود يجمع بين الأناقة والبساطة، وكتبت معلقة عليها: "تعودتوا عليي بكل أعمالي أعتمد الصدق مع نفسي ومع جمهوري واليوم الشراكة بيني وبين دار الطيب فيها نفس الروح .. عطر جديد قريبا يلمسكم ويشبهني".
فانز نوال ومتابعوها، وخاصة من السيدات، هنئوا النجمة الكويتية على هذه الخطوة، معربين عن سعادتهم بها، وحماسهم لاستخدام العطر قريباً.
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