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شاهد.. عشرات الأسر تعيش في مخابئ الإسكندرية

الأحد 05/مايو/2019 - 06:48 ص
شاهد.. عشرات الأسر تعيش في مخابئ الإسكندرية
أحد القاطنين بهذه الملاجئ
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نعيم يوسف
 
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عرض برنامج "كاميرا دائرة الحدث"، المذاع على قناة الحدث الفضائية، تقريرًا عن مخابئ الجلاء في الإسكندرية، وحوالي 40 أسرة مازالت تعيش فيها.

وأشار التقرير إلى أن هذه المخابئ كانت مخصصة للمواطنين للاحتماء بها من الغارات أثناء عدوان 1967، إلا أنها مع مرور الزمن أصبحت تأوي الذين تم إزالة منازلهم.



وقال أحد القاطنين بهذه الملاجئ إن عددهم كبير، ويعانون من صعوبة المعيشة فيها، وهناك أحد الأشخاص انتقل للعناية المركزة منذ فترة وجيزة بسبب صعوبة العيش فيها، مطالبا بتوفير مساكن بديلة لهم.

وروت سيدة تعيش في المخابئ، إنها كانت تعيش في منطقة عشوائية، ثم أتوا بها للمخابئ، مشددة على أنهم "تعبانين أوي" في المعيشة، وهناك مياة موجودة بها، والمجاري تدخل عليهم عندما تطفح.
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