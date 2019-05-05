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مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة النجم الساحلي

الأحد 05/مايو/2019 - 06:42 ص
مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة النجم الساحلي
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الفجر الرياضي
 
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يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره النجم الساحلي التونسي في إطار منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

ومن المتوقع أن يبدأ جروس المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل يتكون من:


حراسة المرمى: محمود جنش.

 

خط الدفاع: عبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز.

 

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبدالعزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا.

 

خط الهجوم: عمر السعيد.

 

 

يذكر أن الزمالك فاز ذهابًا بهدف دون رد على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.

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المزيد عن: كورة رياضة الكونفدرالية الإفريقية الزمالك والنجم
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