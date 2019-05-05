مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة النجم الساحلي

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره النجم الساحلي التونسي في إطار منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ جروس المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل يتكون من:





حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبدالعزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

يذكر أن الزمالك فاز ذهابًا بهدف دون رد على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.