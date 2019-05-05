مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة النجم الساحلي
الأحد 05/مايو/2019 - 06:42 ص
الفجر الرياضي
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يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا
على نظيره النجم الساحلي التونسي في إطار منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ومن المتوقع أن يبدأ جروس المدير الفني
للزمالك المباراة بتشكيل يتكون من:
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: عبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمود
الونش وحمدي النقاز.
خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبدالعزيز ويوسف
أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا.
خط الهجوم: عمر السعيد.
يذكر أن الزمالك فاز ذهابًا بهدف دون رد
على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.
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