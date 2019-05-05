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مهاب مميش: العبور إلى سيناء من الأنفاق أصبح يستغرق 10 دقائق فقط

الأحد 05/مايو/2019 - 07:58 ص
مهاب مميش: العبور إلى سيناء من الأنفاق أصبح يستغرق 10 دقائق فقط
الفريق مهاب مميش
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نعيم يوسف
 
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إنه بعد افتتاح الأنفاق الموجودة أسفل قناة السويس، يمكن الذهاب إلى سيناء في 10 دقائق فقط، لافتا إلى أن الأنفاق تمت في وقت قياسي، وكان هناك سباق مع الزمن للانتهاء منها.

وأكد "مميش"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة ON E الفضائية، أن هذه المنطقة ستنقل التنمية الحقيقة في سيناء، وتجعلها في قلب الوطن المصري.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الماكينات التي حفرت الأنفاق ستوفر على مصر مستقبلا دفع العملة الصعبة للشركات التي ستقوم بحفر الأنفاق في الفترة المقبلة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الذي اقترح إنشاء الأنفاق أسفل قناة السويس، مشددًا على أن المصريين تحدوا الصعاب، مؤكدا أن الأنفاق أمنة وبعيدة تماما عن أي خطر أثناء عبور السفن.

وكشف أنه تم عمل 5 كباري بديلة، في حالة تعطل الأنفاق لأي سبب، مشددًا على أنه تم تصنيع الكباري في هيئة قناة السويس، مؤكدا: "إحنا بلد علم وعلمنا نفسنا وناس كتير، والمصريين قادرين على صنع المعجزات".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد، أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.
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المزيد عن: مهاب مميش قناة السويس أنفاق سيناء أنفاق
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