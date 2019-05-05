"المقدس": مليون شخص يعملون بمجال النظافة في القاهرة الكبرى
الأحد 05/مايو/2019 - 06:29 ص
نعيم يوسف
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قال شحاتة المقدس، نقيب جامعي القمامة، إن هناك مليون شخص يعملون في هذه المهنة على مستوى القاهرة الكبرى والتي تضم القليوبية والجيزة، يعملون في الجمع والنقل وإعادة التدوير.
وأشار المقدس، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "BBC" إلى أن كل طن قمامة يوفر 11 فرصة عمل.
وأكد أن هناك 2 مليون أخرين يعملون في المهنة خارج القاهرة الكبرى في باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن أفرع النقابة موجودة في العديد من المحافظات، معقبا: "بتنضف البلد".
وأشار المقدس، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "BBC" إلى أن كل طن قمامة يوفر 11 فرصة عمل.
وأكد أن هناك 2 مليون أخرين يعملون في المهنة خارج القاهرة الكبرى في باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن أفرع النقابة موجودة في العديد من المحافظات، معقبا: "بتنضف البلد".
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