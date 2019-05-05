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برشلونة ينجح في ضم صفقة جديدة

الأحد 05/مايو/2019 - 06:26 ص
برشلونة ينجح في ضم صفقة جديدة
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أحمد عصام
 
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أفادت تقارير صحفية آس إسبانية هولندية بأن برشلونة توصل لاتفاق مع أحد نجوم الدوري الهولندي للإنضمام له بداية من الموسم المقبل.


ونقلت صحيفة آس الإسبانية عن صحيفة دي تليجراف الهولندية بأن برشلونة توصل بالفعل لاتفاق مع جرونينجن لضم لوديوفيت ريس لاعبه الشاب البالغ من العمر 18 عامًا.


وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن النادي الكتالوني تمكن من خطف خدمات ريس بعد تقديم عرض رائع اقترب من 8 ملايين يورو وبلغ تحديدًا 7.7 مليون يورو.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريس سيصل إلى برشلونة الموسم المقبل وسيبدأ مسيرته ضمن صفوف فريق الشباب على الرغم من وجود فكرة اللعب مع الفريق الأول لخوض استعدادات ما قبل الموسم في اليابان والتي تقام في نهاية يوليو المقبل.


وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن ريس سيوقع عقدًا لمدة 5 سنوات ليعلن رحيله عن الدوري الهولندي بعد أن بدأ مسيرته قبل عامين في صفوف فريق وحصل على المشاركة بشكل أساسي في منتصف الموسم الماضي تحت قيادة داني بيوخس ويعتبر حاليًا من أبرز اللاعبين في الفريق على الرغم من صغر سنه.

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