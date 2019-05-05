"رامز في الشلال" يحتل صدارة قائمة Trending يوتيوب (فيديو)
الأحد 05/مايو/2019 - 06:21 ص
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طرحت مجموعة قنوات "إم بي سي" البرومو الدعائي الأول لبرنامج المقالب "رامز في الشلال" الذي يقدمه الممثل المصري، رامز جلال، خلال شهر رمضان المقبل.
ويظهر في الفيديو رامز جلال، وهو يشرح كيف سيوقع ضحاياه من المشاهير في مقلبه هذا العام، والذي يظهر فيه المشاهير وهم يسقطون من أعلى شلال إحدى الجزر في إندونيسيا.
كما ظهر رامز جلال في برومو "رامز في الشلال"، وهو يرتدي زي شجرة، وفي مشهد آخر يرتدى "غوريلا متوحشة".
وشهد برومو "رامز في الشلال" ظهور عدد من ضحايا رامز جلال من نجوم الفن مثل سلوى خطاب وأحمد رزق وفيفي عبده وشيماء سيف وخالد الصاوي وياسمين رئيس وتامر حبيب، والإعلامية ياسمين الخطيب.
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