موعد مباراة الأهلي ضد النجوم اليوم الأحد 5 مايو في الدوري المصري (منقولة عبر on Sport Live)

يستعد الفريق الأول لنادي الأهلي لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق نجوم المستقبل يوم الأحد، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتُلعب مباراة الأهلي ضد نجوم المستقبل على استاد "بتروسبورت" وذلك يوم الأحد والموافق 5 مايو 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وستنقل مواجهة نجوم المستقبل أمام الأهلي في الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.





ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني وفي رصيده 64 نقطة، في المقابل يقع فريق نجوم المستقبل في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.





ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الأهلي ضد نجوم المستقبل في الأسبوع التاسع والعشرون من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الفجر الرياضي.