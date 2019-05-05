مدرب منتخب مصر: الجماهير سلاحنا في أمم إفريقيا

أكد خافيير جوري المساعد المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، بأن الجماهير هي سلاح الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وقال خافيير جوري في تصريحات عبر برنامج ملعب أفريقيا بقناة الفضائية المصرية والذي يُقدمه أحمد بلال: "منتخب مصر قادر على الفوز بكأس إفريقيا هذا هدفنا الأول، نُعد أنفسنا لذلك".

وتابع: "لكن هناك 3-4 منتخبات مشاركين في البطولة لديهم فريق رائع".

وواصل: "لن يكون الأمر سهلاً بالنسبة لنا؛ ولكن بمساعدة الجماهير المصرية ومساندتهم سيكون الأمر أكثر سهولة".