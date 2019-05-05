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صلاح حليمة: موقف مصر من الأزمة السودانية متوازن ومتعقل

الأحد 05/مايو/2019 - 05:57 ص
صلاح حليمة: موقف مصر من الأزمة السودانية متوازن ومتعقل
السفير صلاح عبد الرازق حليمة
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نعيم يوسف
 
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قال السفير صلاح عبد الرازق حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الموقف المصري من الأزمة في السودان هو موقف متزن ومتعقل، ويؤيد مطالب الشعب السوداني.

وأضاف "حليمة"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن ما يجري في السودان سينتهي بضرورة تغيير التوجهات السياسية للنظام السابق.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر تحركت إقليميا على الأرض لإتاحة الفرصة للأشقاء في السودان لحل الخلافات، لأن الاتحاد الأفريقي أمهلم فرصة 15 يومًا فقط لتسليم السلطة للمدنيين، وهو أمر صعب.

ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك دعم وتأييد لمطالب قوى الحرية والتغيير وأن يتفهم المجلس العسكري أن مطالبهم مشروعة، وأن يتم توقيع وثيقة للاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية.
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المزيد عن: مطالب الحرية والتغيير المجلس العسكري السودان أخبار
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