صلاح حليمة: موقف مصر من الأزمة السودانية متوازن ومتعقل
الأحد 05/مايو/2019 - 05:57 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال السفير صلاح عبد الرازق حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الموقف المصري من الأزمة في السودان هو موقف متزن ومتعقل، ويؤيد مطالب الشعب السوداني.
وأضاف "حليمة"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن ما يجري في السودان سينتهي بضرورة تغيير التوجهات السياسية للنظام السابق.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر تحركت إقليميا على الأرض لإتاحة الفرصة للأشقاء في السودان لحل الخلافات، لأن الاتحاد الأفريقي أمهلم فرصة 15 يومًا فقط لتسليم السلطة للمدنيين، وهو أمر صعب.
ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك دعم وتأييد لمطالب قوى الحرية والتغيير وأن يتفهم المجلس العسكري أن مطالبهم مشروعة، وأن يتم توقيع وثيقة للاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية.
وأضاف "حليمة"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن ما يجري في السودان سينتهي بضرورة تغيير التوجهات السياسية للنظام السابق.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر تحركت إقليميا على الأرض لإتاحة الفرصة للأشقاء في السودان لحل الخلافات، لأن الاتحاد الأفريقي أمهلم فرصة 15 يومًا فقط لتسليم السلطة للمدنيين، وهو أمر صعب.
ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك دعم وتأييد لمطالب قوى الحرية والتغيير وأن يتفهم المجلس العسكري أن مطالبهم مشروعة، وأن يتم توقيع وثيقة للاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية.
Advertisements
المزيد عن: مطالب الحرية والتغيير المجلس العسكري السودان أخبار
- كيف دعمت الدول العربية إجراءات المجلس الانتقالي بالسودان؟
- صلاح حليمة: ما يحدث في السودان هو نتيجة تراكم لحوالي 30 سنة
- زعيم المعارضة السودانية: أترشح للرئاسة في هذه الحالة
- المجلس العسكري السوداني يجتمع مع ممثلي الحرية والتغيير
- السودان.. الاعتصام مستمر واجتماع جديد حول الحصص
- رفض استئناف الدراسة بالسودان.. ورؤية مرتقبة للانتقال السياسي
- الاتحاد الإفريقي يدعو لتسليم السلطة بالسودان خلال شهرين
- الوساطة تتوصل إلى تفاهمات بين قوى الحراك والمجلس العسكري
- المجلس العسكري السوداني يرفض "أغلبية مدنية" بالمجلس السيادي
- صلاح حليمة: نظام البشير تسبب في كوارث للشعب السوداني