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تابع لايف beIN SaLah مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر (تغطية مباشرة) مجانا عبر beIN SPORTS يلا شوت zamalek

الأحد 05/مايو/2019 - 05:53 ص
تابع لايف beIN SaLah مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر (تغطية مباشرة) مجانا عبر beIN SPORTS يلا شوت zamalek
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الفجر الرياضي
 
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تابع لايف beIN SaLah مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر (تغطية مباشرة) مجانا عبر beIN SPORTS يلا شوت zamalek


يفتح الملعب الأولمبي بسوسة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك والنجم الساحلي، وذلك يوم الأحد القادم 5 مايو 2019، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية  2018-19، يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد.

 تابع لايف beIN SaLah مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر (تغطية مباشرة) مجانا عبر beIN SPORTS يلا شوت zamalek


 

أنهى الفارس الأبيض مباراة الذهاب بفوز مستحق بهدف دون رد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أما في الدوري فتراجع الفريق إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في الجولة 26 من الدوري المصري، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم.

 تابع لايف beIN SaLah مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر (تغطية مباشرة) مجانا عبر beIN SPORTS يلا شوت zamalek


سيدخل النجم الساحلي التونسي هذا اللقاء بكل قوة بحثًا عن إحراز هدفين أو أكثر لضمان التأهل إلى نهائي الكونفدرالية وتعويض نتيجة الذهاب، ويأتي الفريق الساحلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 36 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فبعد مرور 18 جولة استطاع النجم الساحلي تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين فقط.

 تابع لايف beIN SaLah مشاهدة مباراة الزمالك والنجم بث مباشر (تغطية مباشرة) مجانا عبر beIN SPORTS يلا شوت zamalek


سيبدأ المدرب كريستيان جروس بتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثنائي محمود علاء ومحمد حمدي الونش في مركز قلب الدفاع، وسيدخل محمود عبد العزيز في منتصف الميدان بجوار طارق حامد لتعويض غياب ساسي، وسيقود هجوم الفارس الأبيض في هذا اللقاء عمر السعيد لتعويض غياب المغربي خالد بوطيب، وخلفه الثلاثي محمود كهربا ، أوباما، إبراهيم حسن، وسيبدأ المدرب الفرنسي بنفس الطريقة والتشكيلة التي اعتاد عليها مع الفريق في المباريات الأخيرة، وسيدفع بالثلاثي صدام بن عزيزة، صدام بن عزيزة، زياد بوغطاس، أما في الأمام فسيتواجد  حازم الحاج حسن

 

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