مصطفى وزيري: افتتاح متاحف كثيرة في 2019



وأضاف "وزيري"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة ON E الفضائية، أنهم وجدوا توابيت ملونة رائعة، تدل بقايا الألوان على جودة النقوش والألوان، ويوجد شريط كتابي يتحدث عن تقديم القرابين.



ولفت إلى أنهم استمروا في الحفائر، فوجدوا مقبرة لشخصين من مصر القديمة، وأحدهم حصل على 7 ألقاب، منها الكاهن والقاضي، وكاهن المعبودة ماعت، والشخص الأخر أخذ 5 ألقاب أهمهم حاكم القصر العظيم، وكاتم أسرار الملك خفرع.



وأشار إلى أنه تم العثور على أظافر ذهبية، موضحا أن الكشف كبير وسيتم العمل فيه لمدة ثلاثة سنوات أيضا، مشددًا على أن 2019 ستشهد الكثير من الافتتاحات للمتاحف.

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن أعمال الحفائر للكشف الأثري الذي تم الإعلان عنه السبت، في منطقة الهرم، بدأت أعمال الحفائر فيه في عام 2018.