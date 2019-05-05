ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم الآن | كورة ستار | kora star

الأحد 05/مايو/2019 - 05:35 ص
كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم الآن | كورة ستار | kora star
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم الآن | كورة ستار | kora star

يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على النجوم في ملعب بتروسبورت  يوم الأحد 5 مايو 2019 ميلادياً، في اللقاء المؤجل من الجولة 29 من الدوري المصري 2018-2019، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الأحد.

 كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم الآن | كورة ستار | kora star


مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم:

يدخل المارد الاحمر هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء  الجولة 31 من الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد الشياطين الحمر الصدارة  برصيد 64 نقطة،  مساويًا مع بيراميدز بنفس النقاط،  فحتى الآن خاض أبناء القلعة الحمراء 28 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقي الهزيمة فى 4 مواجهات..

 كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم الآن | كورة ستار | kora star


بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم:

يقدم فريق النجوم نتائج غير جيدة إلى حد الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الاتحاد السكندري وانتهت بخسارته بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف فريق الجونة صاحب المركز الثامن عشر، واستطاع الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز أن يحقق الانتصار في خمس مباريات، وتعادل في عشر مواجهات وتلقى 15 هزيمة حتي الآن.

 

 

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والنجوم:

سيبدأ المدرب الأوروجوياني بنفس التشكيل المعتاد عليه مع المارد الأحمر، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، وفي الوسط سيدفع  بعاشور بجانب السولية، وأمامهم الثلاثي رمضان صبحي، صالح جمعة، جيرالدو، وفي الأمام وليد أزارو، وسيبدأ المدرب رمضان السيد بطريقته المعتاد عليه منذ توليه المهمة مع الفريق، وسيدخل أحمد ربيع بجانب محمود فتح الله في قلب الدفاع، وسيعتمد على أيمن الغباشي كمهاجم صريح، ومن خلفه الثلاثي توسين، محمد همام، مهاب ياسر.

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
تشيلسي
-
x
15:00
-
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:15
-
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم