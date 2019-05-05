كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم الآن | كورة ستار | kora star

يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على النجوم في ملعب بتروسبورت يوم الأحد 5 مايو 2019 ميلادياً، في اللقاء المؤجل من الجولة 29 من الدوري المصري 2018-2019، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الأحد.

كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم الآن | كورة ستار | kora star





مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم:

يدخل المارد الاحمر هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء الجولة 31 من الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد الشياطين الحمر الصدارة برصيد 64 نقطة، مساويًا مع بيراميدز بنفس النقاط، فحتى الآن خاض أبناء القلعة الحمراء 28 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقي الهزيمة فى 4 مواجهات..

كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم الآن | كورة ستار | kora star





بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم:

يقدم فريق النجوم نتائج غير جيدة إلى حد الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الاتحاد السكندري وانتهت بخسارته بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلف فريق الجونة صاحب المركز الثامن عشر، واستطاع الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز أن يحقق الانتصار في خمس مباريات، وتعادل في عشر مواجهات وتلقى 15 هزيمة حتي الآن.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والنجوم:

سيبدأ المدرب الأوروجوياني بنفس التشكيل المعتاد عليه مع المارد الأحمر، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، وفي الوسط سيدفع بعاشور بجانب السولية، وأمامهم الثلاثي رمضان صبحي، صالح جمعة، جيرالدو، وفي الأمام وليد أزارو، وسيبدأ المدرب رمضان السيد بطريقته المعتاد عليه منذ توليه المهمة مع الفريق، وسيدخل أحمد ربيع بجانب محمود فتح الله في قلب الدفاع، وسيعتمد على أيمن الغباشي كمهاجم صريح، ومن خلفه الثلاثي توسين، محمد همام، مهاب ياسر.