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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد هيدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي ( منقولة عبر beIN Sports Live)

الأحد 05/مايو/2019 - 05:13 ص
موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد هيدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي ( منقولة عبر beIN Sports Live)
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أحمد عصام
 
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يلتقي فريق مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق هيدرسفيلد تاون اليوم الأحد 5 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب جون سميث، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة، بينما يحل فريق هيدرسفيلد تاون في المركز العشرين برصيد 14 نقطة.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد :-

حراسة المرمى : دي خيا.

خط الدفاع : اشلي يونج - ليندلوف - سمولينج - لوك شاو.

خط الوسط : ماكتوميناي - بوجبا - لينجارد - مارسيال.

خط الهجوم : راشفورد - لوكاكو.

وستقام المباراة بين فريق هيدرسفيلد تاون، وفريق مانشستر يونايتد في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد، ضد فريق هيدرسفيلد تاون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الفجر الرياضي.

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