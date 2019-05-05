تشكيل ناري متوقع للأهلي أمام النجوم

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة النجوم، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي.