تشكيل ناري متوقع للأهلي أمام النجوم
الأحد 05/مايو/2019 - 05:08 ص
علي نبوي
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استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة النجوم، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.
خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - جيرالدو دا كوستا - رمضان صبحي.
خط الهجوم : وليد أزارو.
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